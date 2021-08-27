Минздрав закупит лекарство от редких болезней — объявлен тендер на 5 млрд
Москва, 27 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Подведомственное Минздраву России казённое учреждение — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил тендер на закупку препарата натализумаб, который используется для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше и иными редкими заболеваниями. Начальная цена тендера превышает 5,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Закупка концентрата для приготовления раствора для инфузий производится в рамках реализации постановления правительства РФ
Итоги тендера подведут 23 сентября 2021 года.
Всего по договору должно быть поставлено 995 310 мл в несколько этапов — по равному количеству в 2022 и 2023 годах. В 2022 году срок поставки ограничен 30 апреля 2022 года, а в 2023 году первый этап пройдёт до 15 января 2023 года, а второй — до 1 марта 2023 года.
Лекарство будет направлено в 73 региона России.
Напомним, ранее стало известно, что ориентировочный годовой бюджет для лечения всех 600 детей с муковисцидозом составляет около 6,28 млрд рублей.