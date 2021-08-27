Москва, 27 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Подведомственное Минздраву России казённое учреждение — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил тендер на закупку препарата натализумаб, который используется для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше и иными редкими заболеваниями. Начальная цена тендера превышает 5,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Закупка концентрата для приготовления раствора для инфузий производится в рамках реализации постановления правительства РФ от 26.11.2018 года № 1416. Начальная сумма лота — 5 861 480 121 рубль. Размер обеспечения исполнения контракта составит 586 148 012,1 рубля. Финансируется поставка средствами федерального бюджета на 2022 и 2023 годы.

Итоги тендера подведут 23 сентября 2021 года.

Всего по договору должно быть поставлено 995 310 мл в несколько этапов — по равному количеству в 2022 и 2023 годах. В 2022 году срок поставки ограничен 30 апреля 2022 года, а в 2023 году первый этап пройдёт до 15 января 2023 года, а второй — до 1 марта 2023 года.

Лекарство будет направлено в 73 региона России.

Напомним, ранее стало известно, что ориентировочный годовой бюджет для лечения всех 600 детей с муковисцидозом составляет около 6,28 млрд рублей.