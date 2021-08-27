Новосибирск, 27 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Новосибирский спортсмен Максим Шабуров завоевал серебро на XVI Параолимпийских летних играх. В финале на шпагах он уступил британцу Пирсу Гиливеру со счетом 9:15.

Правительство Новосибирской области Новосибирский спортсмен Максим Шабуров

«Это первая для нашей Новосибирской области за историю Параолимпийских игр медаль, — прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. — Более того, мы будем надеяться, что Максим Шабуров в команде, которая на сегодняшний день считается сильнейшей, также успешно выступит. Будем ждать выступления и нашего легкоатлета Антона Кулятина. Он является лидером в своей дисциплине, поэтому у нас есть все шансы полагать, что он поднимется на пьедестал. Пожелаем удачи нашим спортсменам».

Напомним, что заслуженный мастер спорта России Максим Шабуров — воспитанник заслуженного тренера России Мурата Конурбаева.