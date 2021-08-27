Тегеран, 27 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. 26 августа президент Ирана Ибрагим Раисиповел членов своего кабинета к мавзолею покойного основателя Исламской Республики Имама Хомейни в знак приверженности идеалам Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Всего через один день после того, как почти все предложенные им министры были одобрены парламентом, Раиси и члены его кабинета посетили мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана, поклявшись в верности идеалам имама Хомейни и мучеников Исламской революции.

На церемонии также присутствовал Хасан Хомейни, внук имама Хомейни. Они отдали дань уважения основателю Исламской Республики. Церемония, традиционно практикуемая иранскими администрациями в первый день формирования кабинета министров, знаменует собой практическое начало работы новой администрации.

В речи перед гробницей имама Хомейни иранский президент подчеркнул, что его администрация хотела, чтобы весь политический спектр и все люди в Иране чувствовали, что администрация стоит рядом с ними, выполняя свои задачи, независимо от того, каковы их мысли или политические вкусы.