Тараз, Казахстан, 27 августа, 2021, 05:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 28 человек находятся в больницах из-за пожара и взрывов на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана, 26 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

В сообщении отмечается, что врачи оценивают состояние шестерых госпитализированных как тяжелое. В пресс-службе добавили, что в пунктах временной эвакуации находится 171 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа возле одного из складов воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание, после которого начались взрывы. В результате ЧП пострадали не менее 60 человек.