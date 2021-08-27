Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. На Камчатке, по данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент. За всё время пандемии в крае зафиксировали 248 смертей носителей коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации краевого оперативного штаба, за последние 24 часа на Камчатке выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 49). Всего в регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 18 206 человек.

Выписаны в связи с полным выздоровлением ещё 26 пациентов. За всё время с COVID-19 успешно справились 14 930 человек.

В ковидные стационары врачи направили для лечения ещё 10 человек. В госпиталях находятся 317 носителей коронавируса. Свободными остаются 203 койки. Врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию у 222 пациентов.

На Камчатке провели уже более 434 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 912.

Как сообщало ИА REGNUM, новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» предназначена для иммунизации людей в возрасте 18−60 лет. Об этом написало агентство «Москва» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению препарата.