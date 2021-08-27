Москва, 27 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В пятницу, 27 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 28 августа в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13… +15 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём и +10… +15 °C ночью.

В субботу, 28 августа, днём в столице ожидается +23… +25 °C, по области +21… +26 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье 27 августа.