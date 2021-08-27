Владивосток, 27 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. На время проведения Восточного экономического форума в Приморье будет относительно хорошая погода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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«С 28 августа по 1 сентября включительно, когда гости ВЭФ будут активно прибывать во Владивосток, над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду — все смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море», — сказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

А вот уже со 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться: будет облачно, 3 сентября не исключен небольшой дождь, прохладный ветер.

«Основные дожди по прогнозам пройдут над Японским морем и Японскими островами и серьезного ухудшения погоды в Приморье и во Владивостоке циклон вызвать не должен», — добавил главный синоптик.

А вот 4 сентября во Владивостоке может снова появиться солнце.

Кубай уточнил, что прогнозы носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще довольно много времени, а синоптические процессы в начале сентября всегда довольно динамичны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании VI Восточного экономического форума, которое состоится 3 сентября в смешанном формате.