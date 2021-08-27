Еврейской АО не хватает денег на капитальные гидротехнические сооружения
Биробиджан, 27 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Еврейской автономии удалось сдержать паводок и не пустить воду в населённые пункты, благодаря сооружению земляных валов. Нужны капитальные гидротехнические сооружения, но на них денег нет, заявил глава региона Ростислав Гольдштейн. Его слова 27 августа опубликовал телеграм-канал «Новости ЕАО».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе и Николаевском городском округе Еврейской автономии были нарушены обязательные требования, которые должны обеспечивать безопасность при использовании гидротехнических сооружений. К такому выводу пришёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, в отношении глав администраций этих муниципалитетов возбуждены административные дела.