Биробиджан, 27 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Еврейской автономии удалось сдержать паводок и не пустить воду в населённые пункты, благодаря сооружению земляных валов. Нужны капитальные гидротехнические сооружения, но на них денег нет, заявил глава региона Ростислав Гольдштейн. Его слова 27 августа опубликовал телеграм-канал «Новости ЕАО».

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«Первый раз нам удалось сдержать стихию. Превентивные мероприятия доказали свою эффективность. У нас не хватает средств на капитальные гидротехнические сооружения, но сооружение временных земляных валов позволило не пустить воду в населенные пункты. Нам предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры. Надо делать всё, чтобы людям жилось спокойнее, не ждать воды на пороге», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе и Николаевском городском округе Еврейской автономии были нарушены обязательные требования, которые должны обеспечивать безопасность при использовании гидротехнических сооружений. К такому выводу пришёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, в отношении глав администраций этих муниципалитетов возбуждены административные дела.