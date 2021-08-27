Горно-Алтайск, 27 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай смертность от COVID-19 продолжает расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле зарегистрировано два новых летальных случая.

Коронавирус

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Скончались 81-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Майминского района 84 лет. По заключению патологоанатомов, пациенты скончались в результате заражения коронавирусом и тяжёлой двусторонней пневмонии.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 344 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 298 — от COVID-19, 46 — от иных причин», — отметили в оперштабе.