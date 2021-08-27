Пекин, 27 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности Китая пообещало еще больше ужесточить меры безопасности в кампусах вузов, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

В Китае

К концу этого года все начальные и средние школы по всей стране будут оснащены штатными охранниками, системами видеонаблюдения и сигнализации в один клик, а также постами безопасности, сообщили в министерстве на пресс-конференции, состоявшейся в Пекине.

Подчеркнув важность усиления безопасности в кампусах перед началом нового семестра, министерство призвало к более частому патрулированию в целях обеспечения безопасности в кампусах и вокруг них.