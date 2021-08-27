Чунцин, Китай, 27 августа, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Проливные дожди и вызванные дождем наводнения затронули более 3000 человек в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщил муниципальный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи, передает 26 августа агентство Синьхуа.

Irkobl.ru Наводнение

Сильные дожди обрушились на 29 районов и округов Чунцина, а в деревне Дуншэн района Цицзян было зафиксировано наибольшее количество осадков — 174,5 мм за день. По состоянию на 26 августа сильные дожди и вызванные дождем наводнения привели к разрушениям в 47 населенных пунктах, в результате которых пострадали 3055 человек.

Было разрушено 105 домов и повреждено 160,7 га сельскохозяйственных культур. Прямые экономические потери оцениваются более чем в 6 млн юаней (около $0,95 млн). Власти эвакуировали жителей и направили персонал для проведения спасательных работ. По данным местной метеорологической обсерватории, сильные дожди, как ожидается, продлятся до 28 августа.