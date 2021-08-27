Веллингтон, 27 августа, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Самолеты вооруженных сил Новой Зеландии совершили последние вылеты из Афганистана по эвакуации граждан, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе брифинга.

Новая Зеландия

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По ее словам, самолеты Новой Зеландии уже приземлились в Объединенных Арабских Эмиратах. Ардерн также подтвердила, что новозеландских граждан на территории аэропорта афганской столицы Кабула больше не осталось.

Отмечается, что 276 граждан Новой Зеландии и иностранцев, имеющих вид на жительство, эвакуировали из Афганистана. Уже 228 отбыли на новозеландскую территорию, остальные ожидают своих рейсов в ОАЭ.