Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Таким образом, суточный прирост вернулся к показателям недельной давности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 78 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 56 043. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 48 931 пациентов, в том числе 35 за последние сутки. Число контактных лиц по состоянию на утро 27 августа составило 7368 человек.