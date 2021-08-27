Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 56 043. Об этом утром 27 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 27 355 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умер 1771 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 379 (-10) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1231 (+60) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 931 (+35) человек.

В реанимации остаются 53 пациента в тяжёлом состоянии (26 — старше 65 лет). В том числе 27 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (10 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,0% — из 541 перепрофилированной койки заняты 379.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.