Биробиджан, 27 августа, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В Еврейской автономии в этом году площадь территории, пройденной лесными пожарами, в два раза больше, чем в прошлом. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, пишет 27 августа ИА ЕАОMedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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По его словам, количество возгораний в 2021 году незначительно сократилась, но площадь — увеличилась. Пожары по-прежнему представляют серьезную угрозу лесному фонду, здоровью людей и объектам инфраструктуры, отметил Дмитрий Демешин.

За это лето в Еврейской автономии сгорели 86,6 тыс. га леса. Заместитель генпрокурора РФ акцентировал внимание на необходимости уделять пристальное внимание противопожарному обустройству населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная лесопожарная обстановка в Якутии этим летом негативно отразилась на репутации главы региона Айсена Николаева. Жители республики крайне раздражены и озлоблены после того, как всё лето дышали дымом, сказал политобозреватель Виталий Обедин.