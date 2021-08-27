Кемерово, 27 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Сдать многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» планируется в первом квартале 2022. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Строительство «Кузбасс-Арены»

«Мы верим нашим строителям и ждём новую площадку. Тем более, что когда те же строители строили Ледовый дворец «Кузбасс», они уложились точно в срок», — сказал он во время прямой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Кузбасс-Арены» было возобновлено в июле 2020 года. Тогда сообщалось, что срок ввода — 2022 год. Стоимость строительства объекта — 7,4 млрд рублей.

Напомним, весной 2020 года строительство спортивного объекта было приостановлено из-за трудностей с финансированием в период распространения коронавируса.