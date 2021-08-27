Пекин, 27 августа, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Китай наказал 11 685 должностных лиц в июле за нарушение кодекса из восьми пунктов об улучшении поведения членов партии и правительства, сообщил на своем веб-сайте высший орган Китая по борьбе с взяточничеством, передает 26 августа агентство Синьхуа.

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Согласно ежемесячному заявлению Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, должностные лица были причастны к 8152 случаям. Среди наказанных должностных лиц, 7 844 получили партийные дисциплинарные или административные взыскания.

В нем говорилось, что 5988 должностных лиц были привлечены к ответственности за формалистский подход к работе или практику бюрократизма. Было установлено, что 5 007 из них не выполнили свои обязанности по социально-экономическому развитию или защите окружающей среды.

В общей сложности 5697 человек были наказаны за гедонизм и экстравагантное поведение (включая дарение или принятие подарков) и присуждение несанкционированных пособий или премий. В конце 2012 года КПК опубликовал свои правила из восьми пунктов бережливости с целью борьбы с нежелательной практикой в работе чиновников и партийцев.