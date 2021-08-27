Биробиджан, 27 августа, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Ленинском районе и Николаевском городском округе Еврейской автономии были нарушены обязательные требования, которые должны обеспечивать безопасность при использовании гидротехнических сооружений. К такому выводу пришёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, в отношении глав администраций этих муниципалитетов возбуждены административные дела, пишет 27 августа ИА ЕАОMedia.

Дмитрий Зуйков Паводок

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Находясь с визитом в ЕАО, Дмитрий Демешин также поручил прокуратуре региона оценить полноту и своевременность выплат жителям, чьи дома были повреждены во время паводка. Надзорному ведомству автономии предстоит выяснить и то, достаточно ли оперативно и качественно органы власти, руководство муниципалитетов восстанавливают после подтопления мосты, дороги и объекты социальной инфраструктуры.

Ещё одно поручение от заместителя генерального прокурора РФ — проверить качество воды в посёлке Ленинское и в случае, если оно не соответствует необходимым нормативам, принять меры.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Демешин 26 августа осмотрел подтопленную территорию Еврейской автономии и провёл личный приём жителей посёлка Ленинское, в котором от паводка пострадали шесть социальных объектов.