Кемерово, , 05:27 — REGNUM Проблема с нехваткой врачей в поликлиниках и больницах Кемеровской области стоит очень остро. В этом во время прямой линии признался губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Проблема формировалась годами, приходится решать. Мы запустили целый комплекс действий — вы знаете про федеральную программа «Земский» врач» и «Земский фельдшер», и есть региональная программа по привлечению специалистов в поликлиники и больницы. Мы стараемся увеличивать количество медицинских кадров с помощью абитуриентов вузов», — отметил глава региона.

Он уточнил, что за последние два года на 230 человек увеличили количество бюджетных мест в кемеровском медицинском университете — 30% прироста. Большая часть из них — целевая, то есть большинство выпускников останется в Кузбассе.