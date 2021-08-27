Кемерово, 27 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Проблема с нехваткой врачей в поликлиниках и больницах Кемеровской области стоит очень остро. В этом во время прямой линии признался губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Проблема формировалась годами, приходится решать. Мы запустили целый комплекс действий — вы знаете про федеральные программы «Земский» врач» и «Земский фельдшер», и есть региональная программа по привлечению специалистов в поликлиники и больницы. Мы стараемся увеличивать количество медицинских кадров с помощью абитуриентов вузов», — отметил глава региона.

Он уточнил, что за последние два года на 230 единиц увеличили количество бюджетных мест в кемеровском медицинском университете — 30% прироста. Большая часть из них — целевая, то есть большинство выпускников останется в Кузбассе.