Владивосток, 27 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Приморье подрядчики завершили асфальтирование основных трасс, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе правительства региона.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

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Уже уложен асфальт на участках дорог Штыково — Ивановка — Реттиховка, Шкотово — Партизанск, ранее заасфальтировали и нанесли разметку на трассе к Суражевке.

«Это наиболее сложные объекты, и по интенсивности траффика, и по объемам работ. Здесь было сконцентрировано значительное количество техники, рабочих. Осталось уложить асфальт на примыканиях, отсыпать обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки», — пояснили специалисты.

Завершается ремонт и на других дорожных объектах, вошедших в нацпроект.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале группе лиц предъявлены обвинения в коррупционных преступлений в сфере строительства и ремонта дорог.