Синин, Китай, 27 августа, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Полиция города Голмуда в провинции Цинхай на северо-западе Китая подтвердила причину смерти молодого блогера, которая в одиночку пересекала безлюдную землю Кукушили, сообщает 25 августа газета China Daily.

(сс) NeONBRAND Блогер

22-летняя девушка по прозвищу «Хэнань Мэймэй» тянула небольшой прицеп по национальному шоссе № 109, когда потеряла контроль над транспортным средством, которое впоследствии наехало на нее, что привело к ее гибели, сообщила местная дорожная полиция, согласно сообщению Beijing News.

Женщина вела прямую трансляцию своего одинокого похода по Тибетскому нагорью 21 августа, когда ее экран внезапно потемнел после крика, который привлек внимание многих пользователей сети, наблюдавших за прямой трансляцией.

Позже полиция подтвердила, что ее тело было найдено застрявшим под трейлером на солнечных батареях, и она не подавала признаков жизни, когда прибыла полиция. Женщина начала свое путешествие из своего родного города Сюйчан в провинции Хэнань, 1 мая, а затем отправилась по шоссе через Тибетское нагорье.