Шерегеш, Кемеровская область, , 05:22 — REGNUM Вопреки удивительным пейзажам, Кемеровская область, пока не может похвастаться доходами от туристической отрасли. Об этом во время прямой линии, отвечая на вопрос о дороговизне курорта Шерегеш, сказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Шаман» на зимнем курорте в Шерегеше, Кемеровская область Kemoblast.ru

«Шерегеш — бриллиант, мы не просто так вошли в топ горнолыжных курортов России, а президент Владимир Путин включил курорт в национальный проект. При быстром развитии рост цен естественен — таковы законы рынка, — отметил Цивилёв. — Спрос большой, а предложение по проживанию пока достаточно маленькое. Мы работаем в этом направлении, и уже заключили соглашения с крупными компаниями — «Азимут» и «Космос». Льготы всё же предусмотрены: — для детей до 8 лет курорт бесплатен, для жителей Таштагола — посещение курорта бесплатно до 14 лет».

Напомним, прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва прошла накануне вечером, 26 августа.