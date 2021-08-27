Пекин, 27 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Пятеро преступников, причастных к продаже частей тел мертвого льва на влажном рынке свежего мяса в Восточно-китайской провинции Чжэцзян, были приговорены к тюремному заключению на срок от восьми месяцев до пяти лет и шести месяцев, сообщает 26 августа газета Global Times.

Лев

Нарушители также были оштрафованы на сумму от 10 000 юаней ($1544) до 80 000 юаней за преступление, связанное с угрозой для ценных и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, сообщил прокурор города Вэньлин провинции Чжэцзян. Два покупателя четырех львиных лап судились в рамках отдельного дела.

Одомашненный и рожденный в цирке лев в провинции Аньхой на востоке Китая, внезапно испытал трудности с дыханием и умер после неудачного лечения в январе прошлого года. Босс цирка по фамилии Ли тайно выкрал тело льва вместо того, чтобы сообщить об инциденте в местную лесную администрацию.

С помощью своего друга по фамилии Ма, Ли продал тело двум другим преступникам по фамилии Ли и Инь по цене 16 000 юаней. Позже Ли и Инь продали четыре львиные лапы торговцу по фамилии Чжэн на рынке в Вэньлине.

Далее Чжэн продал одну ногу покупателю по фамилии Сун и был пойман местной полицией, когда торговал тремя другими ногами с другим покупателем по фамилии Линь.

Лев оказался африканским, который занесен в Конвенцию о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, а части его тела были идентифицированы как ключевые охраняемые продукты животного происхождения на национальном уровне.

Согласно Уголовному законодательству Китая, одомашненными или выведенными в неволе редкими и находящимися под угрозой исчезновения дикими животными запрещено торговать или употреблять их в пищу.