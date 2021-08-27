Харбин, Китай, 27 августа, 2021, 05:08 — ИА Регнум. По данным компании China Railway Harbin Group Co., Ltd., в сухопутных портах Маньчжурия и Суйфэньхэ на границе Китая и России в этом году было совершено более 3000 рейсов грузовых поездов направления «Китай-Европа», сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Грузовые контейнеры. Китай

По состоянию 25 августа два порта обработали 3037 рейсов грузовых поездов направления «Китай-Европа», которые перевезли 291 186 двадцатифутовых эквивалентов груза (TEU), что на 35,5% и 44,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно. За тот же период в порту Суйфэньхэ было совершено 323 рейса грузовых поездов «Китай-Европа» с 29 176 TEU грузов, что на 207,6% и 218,7% больше соответственно.

Через два порта проходит более 50 маршрутов грузовых поездов «Китай-Европа», связывающих их с более чем 10 странами мира и 60 китайскими городами, включая Гуанчжоу, Чанша и Тяньцзинь, среди прочих.