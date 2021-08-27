Хух-Хото, Китай, 27 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Производство говядины в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая достигло 663 000 тонн в 2020 году, заняв первое место в Китае, согласно последним данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР, передает 26 августа агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Говядина

Сотрудник регионального департамента сельского хозяйства и животноводства Ду Чжэ объяснил бум производства говядины усилиями местных властей по продвижению высококачественных пород крупного рогатого скота и выращиванию кормовой травы и кукурузы на силос.

В регионе насчитывается более 5,8 млн голов крупного рогатого скота. Его производственные мощности по производству сушеной кормовой травы и кукурузы на силос достигли 6 млн тонн и 45 млн тонн в год соответственно.

Внутренняя Монголия среди всех регионов Китая по производству молока, баранины, меховых материалов, травы и говядины. Ежегодно она отправляет 12,5 млн тонн зерна, 5 млн тонн молока и 1,5 млн тонн мяса в другие регионы.