Владивосток, 27 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке следователи проводят проверку по факту обнаружения на каменистом берегу моря тела девушки с признаками утопления, сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Sochiadm.ru Шторм

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22 августа девушка с двумя приятелями гуляла по каменистому морскому берегу недалеко от дома по улице Космонавтов во Владивостоке. Ребята искали красивые места для фото. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. Позже тело девушки обнаружили на каменистом пляже.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.

В местных соцсетях пользователи пишут, что погибшая приехала из Хабаровска. В день гибели в Приморье шли сильные дожди, а в море был шторм.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из озёр возле Яр-Сале в Ямальском районе утонул восьмилетний мальчик.