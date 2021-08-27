Благовещенск, 27 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В Амурской области специалисты обследовали 1223 дома, в которые вода заходила и в первую, и во вторую волну паводка. Непригодными для проживания признаны 566 жилых строений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе правительства Амурской области.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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В 351 доме из числа подтопленных необходимо делать капитальный ремонт, в 259 — текущий, проинформировал министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков. По его словам, жителям Амурской области уже перечислили 254 млн. рублей на капитальный ремонт подлежащих восстановлению домов или покупку нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области формируют земельные участки для тех, чье жильё было повреждено наводнением. Земля будет предоставлена людям бесплатно.