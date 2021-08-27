В Приамурье из-за паводка без транспортного сообщения остаются три села
Благовещенск, 27 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. За сутки сократился размер подтопленной территории Амурской области. Вода ушла из шести домов и освободила 33 приусадебных участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе правительства региона.
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Остаются затопленными ещё 46 жилых зданий, 494 придомовых территории и 24 участка автодорог. Самая сложная ситуация — в селе Владимировка, где стоят в воде 35 домов и 317 участков. Без автомобильного сообщения три села — Александровка, Высокое и Черняево.
Все пункты временного размещения людей в Амурской области уже закрыты. Те, чьи дома восстановлению не подлежат, переехали к родственникам или в пункты длительного размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области формируют земельные участки для тех, чье жильё было повреждено наводнением. Земля будет предоставлена людям бесплатно.