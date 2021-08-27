Брюссель, 27 августа, 2021, 04:40 — ИА Регнум. В Бельгии 27 августа стартуют гонки в классе автомобилей «Формула-1» — Гран-при Бельгии. Состязания мирового первенства возобновляются после месячной паузы.

Edwin van Nes Болиды «Формулы-1» на старте

Трасса «Спа-Франкоршам», где состоится 12-й этап чемпионата мира, считается одной из самых зрелищных и любимых для многих пилотов. С одной стороны она достаточно скоростная и практически не имеющая препятствий для обгона соперников. С другой стороны, имеет особенности, делающие гонку непредсказуемой и тем — интересной.

Первые свободные заезды 27 августа стартуют в 12:30 мск, вторые — в 16:00. 28 августа с 13:00 пройдут третьи свободные заезды, с 16:00 — квалификация. Финальная гонка этапа стартует 29 августа в 16:00 мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, победу на 11-ом этапе Гран-при Венгрии в классе «Формула-1» одержал французский пилот Эстебан Окон, выступающий за команду «Альпин».