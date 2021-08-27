В Магаданской области 1 сентября пройдёт в традиционном формате
Магадан, 27 августа, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В Магаданской области завершилась приёмка учреждений образования к началу учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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«В этом году школьники, студенты и преподаватели начнут занятия в традиционном формате. Для того, чтобы обеспечить безопасность обучения, были дополнительно закуплены рециркуляторы воздуха, тепловизоры, средства индивидуальной защиты. Кроме того, продолжается вакцинация педагогов», — сказали специалисты.
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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все школы и детские сады готовы к новому учебному году — за парты сядут 1 сентября 60 тыс. учеников, из них 7 тыс. — первоклассников. В детские сады пойдут более 26 тыс. ребят.