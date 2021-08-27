Магадан, 27 августа, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В Магаданской области завершилась приёмка учреждений образования к началу учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Krd.ru Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«В этом году школьники, студенты и преподаватели начнут занятия в традиционном формате. Для того, чтобы обеспечить безопасность обучения, были дополнительно закуплены рециркуляторы воздуха, тепловизоры, средства индивидуальной защиты. Кроме того, продолжается вакцинация педагогов», — сказали специалисты.

Читайте также: Во Владивостоке 1 сентября за парты сядут 60 тыс. школьников

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все школы и детские сады готовы к новому учебному году — за парты сядут 1 сентября 60 тыс. учеников, из них 7 тыс. — первоклассников. В детские сады пойдут более 26 тыс. ребят.