Якутск, 27 августа, 2021, 04:41 — ИА Регнум. За сутки в лесах Якутии не обнаружили ни одного нового возгорания, потушили — 9, локализовали — 4. Республика горит в 46 местах, тушат — 10 лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в региональном оперативном штабе.

BLM Лесной пожар

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Площадь территории Якутии, охваченная огнём, — 451,5 тыс. га. Пожары, на которых ведутся работы по тушению, занимают 229,5 тыс. га. Ликвидируют возгорания 1139 человек и 97 единиц техники, в том числе 16 воздушных судов. Самая сложная ситуация в Усть-Майском районе, там с огнём помогают бороться два вертолёта Ми-8 и самолёт-зондировщик. За сутки в муниципалитете ликвидировали два лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная лесопожарная обстановка в Якутии этим летом негативно отразилась на репутации главы региона Айсена Николаева. Жители республики крайне раздражены и озлоблены после того, как всё лето дышали дымом, считает политобозреватель Виталий Обедин.