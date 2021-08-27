Якутск, , 04:31 — REGNUM Сложная лесопожарная обстановка в Якутии этим летом негативно отразилась на репутации главы региона Айсена Николаева. Жители республики крайне раздражены и озлоблены после того, как всё лето дышали дымом, сказал политобозреватель Виталий Обедин экспертной сети «Региональные комментарии».

Глава Якутии Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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По мнению политолога, на рейтинг Айсена Николаева негативно повлияли плохая подготовленность республики к пожароопасному сезону, отсутствие главы в регионе в мае-июне, занижение в 20−40 раз данных об охваченной огнём территории, сильные задымления в Якутске и оптимистичные заявления в духе «в прошлом году больше горело, и ничего». Среди факторов, сказавшихся на отношении якутян к Айсену Николаеву, эксперт также назвал то, что в августе в республике из-за лесных пожаров горело село Бясь-Кюель, из нескольких населённых пунктов эвакуировали людей и в борьбе с огнём погиб человек.

«Ситуация с лесными пожарами действительно нанесла серьезный удар по репутации Айсен Николаева — настолько, что его начали регулярно упоминать в связи с возможной отставкой. Общий фон действительно был печальный. Однако отставка вряд ли произойдет, а рейтинг выправится, поскольку сейчас в информационном поле активно переставляют акценты. Все вышеперечисленное отошло на задний план, в медиа сейчас активно эксплуатируется тезис: региональная власть при мощной поддержке федерального центра и под прямым руководством Владимира Путина справилась с небывалыми пожарами, возникшими в следствие небывалой засухи! Ну и конечно, общественники и волонтеры помогли, но к ним ведь приставили аж супругу главы Якутии, которая под конец курировала работу Добровольческого штаба волонтеров. То, что перелом произошел только после того, как пошли активные осадки — деликатно не выпячивается…», — сказал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутии нужно перестать уделять столько внимания лесным пожарам и пора начать подготовку к учебному году и отопительному сезону, заявил глава республики Айсен Николаев. 26 августа он распорядился потушить оставшиеся в республике возгорания за два дня. В регионе как раз идут дожди.