Хабаровск, 27 августа, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае все школы успешно прошли проверку в преддверии нового учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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О готовности учреждений образования рассказали специалисты на заседании правительства 26 августа.

Отмечается, что в настоящий момент все школы края готовы к приёму учеников. Во все школы доставили учебники, их будут ученикам выдавать бесплатно.

Для детей младших классов организуют бесплатное горячее питание.

Всего в Хабаровском крае учеников примет 381 школа. За парты сядут более 150 тыс. учеников, из них 17 тыс. — первоклассников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане к новому учебному году уже организован подвоз детей из отдалённых микрорайонов к школам.