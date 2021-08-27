Кемерово, , 04:14 — REGNUM Вакцинация от коронавируса в Кемеровской области добровольная. Об этом во время прямой линии заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Вакцинация от коронавируса Кб8.рф

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«У нас вакцинация добровольная. Никто, ни при каких обстоятельствах не может отказать в праве на медицинское обслуживание», — сказал глава региона.

Напомним, что режим «Повышенная готовность», введённый ранее из-за коронавируса, в Кемеровской области продлили до 30 сентября 2021 года

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