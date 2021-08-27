Владивосток, 27 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке все школы и детские сады готовы к новому учебному году — за парты сядут 1 сентября 60 тыс. учеников, из них 7 тыс. — первоклассников. В детские сады пойдут более 26 тыс. ребят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Приёмку прошли 122 детских сада, 78 школ, а также семь специальных коррекционных школ и 13 учреждений дополнительного образования.

Для создания цифровой образовательной среды все школы города подключены к скоростному интернету, работает система «Сетевой город. Образование». С этого года во всех школах будут внедрены программы воспитания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний, 1 сентября, президент России Владимир Путин посетит Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и пообщается с отдыхающими ребятами.