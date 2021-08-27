Владивосток, 27 августа, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке откроется спектаклем от японского режиссёра с мировым именем — Сатоси Мияги. Зрители увидят сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

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«Махабхарата» представляет собой сложный, но органичный комплекс эпических повествований, новелл, басен, притч и легенд. Из этого многообразия режиссер выбрал для постановки нежную поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти.

В программе фестиваля — девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Инициатор театрального фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Идею этого масштабного проекта поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток готовится к первому Международному Тихоокеанскому театральному фестивалю, который пройдёт с 24 сентября по 9 октября.