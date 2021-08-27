Пенза, 27 августа, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В арбитраж Пензенской области поступил иск от мусульманской религиозной организации — «Махалля №47», которая требует признать за ней права собственности на помещение мечети. Иск пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Gorspravka09.ru Суд

Иск к администрации Тарлаковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области поступил в суд 17 августа 2021 года, но судья Алексина оставила его без движения из-за недочётов, дав срок на устранение до 13 сентября 2021 года

Истец требует «признать право собственности на нежилое помещение мечети с кадастровым номером 58:14:0200101:1020, расположенное по адресу: Пензенская область, Кузнецкий район, с. Бестянка, ул. Центральная, д. 164А, литер А, площадью 358,4 кв. м, в силу приобретательной давности».

Напомним, ранее через суд женский православный монастырь отсудил права на четыре здания в Москве.