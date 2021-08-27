Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Уходя в отставку в апреле 2020 года экс-губернатор Камчатки Владимир Илюхин получил из резервного фонда края 9 230 000 рублей, об этом стало известно из ответа регионального минфина на официальный запрос общественника Александра Зайцева, сообщило ИА «Кам 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Илюхин

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Денежные средства были выделены на цели, связанные с обеспечением деятельности правительства Камчатского края и выплачены Илюхину в качестве окончательного расчета при увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, в коридоре правительства Камчатки разместили выставку портретов, написанных маслом, всех губернаторов края с момента создания региона. Портретная галерея появилась в первые годы правления последнего губернатора Владимира Илюхина, который досрочно ушёл в отставку в 2020 году.