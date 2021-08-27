Магадан, 27 августа, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В Магадане к новому учебному году уже организован подвоз детей из отдалённых микрорайонов к школам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Yarregion.ru Школьный автобус

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Автобусы будут ходить по семи маршрутам.

«В этом учебном году около 570 учащихся воспользуются этой услугой», — пояснили в отделе общего образования департамента образования мэрии.

В Снежную Долину, Уптар, Солнечный, Марчекан, Веселую, 3-й микрорайон будут возить школьников на занятия в первую и вторую смены десять автобусов. Все транспортные средства соответствуют ГОСТ, отвечают требованиям перевозки детей. Весь школьный транспорт оснащен тахографами, оборудован системой слежения «ГЛОНАСС».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области 23% школьных автобусов признали неисправными по результатам проверки.