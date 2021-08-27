Екатеринбург, 27 августа, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что возгорание началось на кровле пятиэтажного жилого дома № 98 по улице Мичурина. К моменту прибытия спасателей общая площадь возгорания составляла уже 780 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 65 человек. По предварительным данным, два человека в результате пожара погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа жилом доме произошел в деревне Базлык в Башкирии. Общая площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.