Владивосток, 27 августа, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Во Владивостоке во время прогулки по берегу в штормовую погоду в поисках красивого места для фотосъёмки погибла девушка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Шторм

Трагедия произошла 22 августа, когда над столицей Приморья проходил активный атмосферный фронт и было объявлено штормовое предупреждение_

пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю Потерпевшая и её двое приятелей гуляли по каменистому берегу на участке местности недалеко от дома по улице Космонавтов в городе Владивостоке в поисках красивого места для фотографирования. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже».

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Русский во Владивостоке спасатели во время сильного ветра помогли выбраться из моря четверым мужчинам, один — утонул.