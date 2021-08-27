27 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 10:08 — REGNUM Недавно датский ученый Ян Оберг опубликовал академическую статью «За дымовой завесой». В статье отмечалось, что ведущие западные СМИ сформировали целую индустрию обвинений в своих сообщениях, связанных с Китаем, и они полностью вовлечены в политизацию отслеживания вирусов и стигматизацию Китая. Соединенные Штаты являются основной движущей силой этого процесса.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, каждый должен знать, что один из трех недавних законопроектов, принятых Соединенными Штатами, заключается в том, чтобы инвестировать $1,5 млрд в ближайшие пять лет, чтобы научить западные СМИ и журналистов писать негативные репортажи о Китае», — заявил Оберг.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своими мнениями касательно данного утверждения под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«На эти деньги как много вакцин можно было купить для всей нации?» — спросил Чэнь Сяоша.

«Разве 1,5 млрд нельзя направить на строительство инфраструктуры? На продвижение всеобщего медицинского страхования? Разве не хорошо помочь бездомным?» — задается вопросами «Темная улитка».

«У Китая действительно стиль большой страны. В отличие от некоторых стран, которые не могут справиться с внутренними проблемами в собственной стране и пытаются повлиять на другие страны с помощью немыслимых уловок! Китай становится все более и более процветающим, как большая страна!» — отметил Ань Куайся.

Пекин Андрей Грук © ИА Красная Весна

Многие пользователи уверены, что в социальных сетях Китая окопались агенты влияния США, которые размывают единство нации и сеют раздор на деньги Запада.

«Некоторые люди каждый день кричат, что нет иностранных держав и денег, но они не знают, что есть посредники, которые имеют значение, и они настолько глупы, чтобы бесплатно работать на американского императора», — заявила «Одинокая блуждающая лодочка».

«Те, кто намеренно провоцировал гендерный антагонизм в Weibo, должно быть, доллары из США получали», — считает Wengli.

«Соединенные Штаты и Япония потратили сотни миллионов долларов на распространение информации и пропаганду, но, к сожалению, все это скрыто от глаз людей», — посетовал «Большой мандарин».

«В последние годы сетевая среда стала очень плохой. Интернет наводнили всевозможные некачественные и низкоинтеллектуальные выступления, а все виды маркетинговых аккаунтов без предыстории способствовали разжиганию розни. Пользователи Сети сейчас начали подвергать сомнению действия государства и пытаться использовать Интернет, чтобы выступить против законов и постановлений. Это абсолютно требует от нас большей бдительности», — считает Xiaoyue.

«Чем не цветная революция? Теперь, когда внутреннее общественное мнение настолько плохо, Соединенные Штаты заплатили много денег. Идеология — это нечто невидимое и нематериальное, но она имеет далекоидущие последствия. Мы должны извлечь уроки из распада Советского Союза», — считает «Ты мой мир».

Протесты в Гонконге (сс) Studio Incendo

«Можете ли вы конкретно сказать, прилагают ли правительство США, американский народ или конкретный департамент правительства США все усилия для дискредитации нашего социалистического Китая? Назовите точное подразделение или человека и решительно наложите на него санкции!» — возмутился «Счастья нет».

В китайских сетях все чаще пользователи начинают замечать подозрительную активность некоторых пользователей, напоминающую работу «ботов на зарплате». Это и не удивительно, судя по тому, какое противостояние развернулось между США и Китаем в последний год. И это при том, что китайский интернет в существенной степени огорожен от внешнего мира множеством фильтров. Может быть, дело в том, что те, кто держат эти фильтры, сами и пропускают дозированно американскую пропаганду?