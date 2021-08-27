Чита, 27 августа, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксированы на севере Забайкальского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Martin Luff Последствия землетрясения

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Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 64 километрах от населенного пункта Новая Чара. По предварительным данным, в результате сейсмособытия пострадавших или разрушений не было. Жители региона также не обращались в экстренные службы в связи с землетрясением. Сейчас сотрудники МЧС РФ обследуют здания на предмет повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его очаг находился в 44 километрах к северо-западу от округа Тоджо Уна-Уна. В результате происшествия погиб один человек.