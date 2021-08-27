Ханты-Мансийск, 27 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Производство по первому делу о банкротстве нефтедобывающей компании из Югры — АО «Негуснефть» прекращено. Налоговому органу судом было отказано во введении процедуры банкротства — наблюдении. Решение суда ещё может быть обжаловано. При этом налоговый орган уже подал очередной иск о банкротстве нефтяников, но он пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Первое дело по иску межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3 было прекращено, но 19 августа 2021 года это же ведомство подало второй иск. Он до 23 сентября 2021 года оставлен без движения. Сумма претензий по этому спору составляет 7 895 112 168 рублей 3 копейки.

В рамках первого дела истец на начальном этапе заявил долг в размере 1,06 млрд рублей, но позднее уточнил его до 623,3 млн рублей.

«Из представленных заявителем письменных пояснений от 18.08.2021 следует, что на текущую дату АО «Негуснефть» задолженность в сумме 1 098 058 459 рублей 6 копеек погашена в полном объеме. Кроме того, оплачена задолженность в размере 464 329 050 рублей 10 копеек», — уточнялось в материалах первого дела.

Результативная часть этого спора была объявлена 18 августа, а через день в базе арбитража появились данные о новом иске. Более того, по нему ИФНС вносила дополнительные документы 23 и 25 августа. Данных о том, что производство по второму иску прекращено, пока нет.

Напомним, на 2020 год в компании «Негуснефть» 96,97% акций принадлежало фирме «Бракадейл Холдингс Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова).

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