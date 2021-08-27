Южно-Сахалинск, 27 августа, 2021, 03:03 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки привились от COVID-19 ещё 426 человек (днём ранее — 494). Всего в островном регионе вакцинировали уже 165 056 жителей. Уровень коллективного иммунитет поднялся до 51,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в областном правительстве.

NIAID Вакцинация

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За прошедшие 24 часа на Сахалине привили 98 иностранцев, за всё время — 3026.

Ревакцинировались в области уже 1747 человек.

Запас препаратов от коронавируса составляет 47 642 дозы.

Для достижения коллективного иммунитета на Сахалине необходимо привить ещё 32 372 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё четыре пациента. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали 208 летальных исходов носителей коронавируса.