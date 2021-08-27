Москва, 27 августа, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 26 августа отправил приветственную телеграмму участникам и гостям VI Восточного экономического форума, который в начале сентября пройдёт во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Глава государства отметил, что форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнёрских связей между деловыми кругами России и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тема шестого форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В рамках ВЭФ-2021 пройдут дискуссии о перспективах реализации огромного потенциала, которым обладает ДФО.

«Предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности. И особое внимание, уверен, будет уделено проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции», — сказано в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании VI Восточного экономического форума, которое состоится 3 сентября в смешанном формате.