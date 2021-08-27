Москва, 27 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Открыт прием заявок на участие в конкурсе для получения премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Об этом 27 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

По её словам, в 2021 году соревнование снова состоится в онлайн-формате. Участникам будет поставлена задача создать цифровые решения для улучшения городской среды и повышения комфорта жителей.

При этом организаторы приняли решение изменить правила проведения мероприятия. Теперь оно будет состоять из двух частей: сперва разработчики продемонстрируют прототипы своих продуктов. После этого будет отобрано 100 лучших команд, которые представят проекты в формате питч-сессии в финале. Коллективы, создавшие 10 лучших IT-решений, получат по одному миллиону рублей.

«Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран», — сказала Сергунина.