Южно-Сахалинск, 27 августа, 2021, 02:56 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё четыре пациента. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали 208 летальных исходов носителей коронавируса, сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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За сутки на Сахалине выявили ещё 99 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 96), за весь период — 30 210.

В ковидных стационарах проходят лечение 494 пациента. В госпиталях остаются свободными 383 койки. Ещё 1112 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, «дельта"-штамм является причиной повышения в России смертности из-за коронавируса, об этом рассказал 26 августа журналистам помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов.