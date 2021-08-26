Владивосток, 27 августа, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании VI Восточного экономического форума, которое состоится 3 сентября в смешанном формате, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Поскольку форум состоит из достаточно-большого количества панельных дискуссий и заседаний, то в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами и спикерами сессий ВЭФ. С тем, чтобы они рассказали президенту о том, как они работали, о том, что они, собственно, делали на форуме. Это будет 3 сентября, уже в заключительный день перед пленаркой, с тем чтобы президент уже получил полную картину тех вопросов, которые обсуждались на форуме», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин также проведет ряд мероприятий на ВЭФ-2021, обсудит социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока.

«Результатов много, действительно, регион развивается все более упорядоченно: успешные практики ТОР, других инструментов развития — все это будет в очередной раз докладываться президенту», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков обсудил в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках VI Восточного экономического форума.